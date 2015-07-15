Для визнання провини Зінченка й Аброськіна достатньо їх участі у складі злочинної групи - прокурор

Для визнання винуватими колишніх бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, підозрюваних у вбивстві 39 активістів Майдану, не потрібно доводити, що саме вони вбили ту чи іншу особу, а достатньо доказів того, що вони діяли у складі групи, що вчинила цей злочин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив прокурор Олексій Донской, що підтримує обвинувачення у провадженні Зінченка та Аброськіна у Святошинського районному суді Києва.

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Донской зауважив, що слідство дійсно не має доказів, із якої конкретно зброї було вбито того чи іншого активіста, але водночас він додав, що у випадках, коли розслідуються подібні справи — масові вбивства організованою групою людей — правосуддя виходить з того, що коли злочин вчиняється групою осіб, то всі ці особи несуть відповідальність як співвиконавці злочину, незалежно від того, хто з них скільки людей убив.

Прокурор також додав, що у злочинах про масові розстріли головним є те, що злочинці діяли у складі організованої групи з умислом на масове вбивство.

“Звісно, кожен з них несе індивідуальну відповідальність, але за що? За дії у складі групи, яка виконувала певні цілі та завдання, тому тут немає суперечностей принципам індивідуального характеру відповідальності”, - сказав прокурор.

Також Донской зауважив, що на сьогодні неможливо встановити, хто з якої конкретно зброї і якого саме потерпілого вбив, оскільки після вчинення цього злочину злочинці знищували докази, зокрема, невідомо, де знаходиться зброя. До того ж у багатьох вбитих на Майдані були наскрізні поранення, тобто в їхніх тілах не залишилось куль.

“Тобто встановити, хто конкретно стріляв і з якої саме зброї, фізично неможливо. Але в цьому немає жодної потреби. Оскільки всі ці особи діяли узгоджено та за єдиним умислом”, - наголосив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура минулого року передала до суду укримінальне провадження проти колишніх «беркутівців» Зінченка та Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

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У вересні минулого року екс-командир роти «Беркута» Дмитро Садовник, якого також підозрюють у розстрілі 39 майданівців, втік з-під домашнього арешту, його оголосили у розшук.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, понад 100 загинули.