Міграційна служба очікує, що замінить всі паспорти на ID-карти за 4 роки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Досі система ідентифікації була побудована на паперових носіях, і вона зберігається за місцем оформлення паспорта. Громадяни, які будуть внесені в реєстр і отримують нові документи, зможуть отримати послуги з оформлення внутрішнього документа - ID-карти і закордонного паспорта з будь-якого місця знаходження в Україні», - зазначив Соколюк.

За його словами, законопроект №3224 про внесення змін у деякі закони щодо документів, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, на виконання зобов'язань України щодо лібералізації візового режиму з Європейським союзом повинен повністю врегулювати питання введення ID-карт.

«Він в даний час знаходиться у Верховній Раді, ми очікували його прийняття в 2015 році, однак цього не сталося, і ми очікуємо його прийняття найближчим часом», - додав Соколюк.

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«Зміни, передбачені цим законопроектом, зможуть дуже істотно змінити саму систему і сприяти реформі міграційної служби», - вважає він.

«Після ухвалення законопроекту №3224 міграційна служба зможе оформляти паспорти у вигляді карт всім громадянам. Однак заміна старих паспортів на ID-карти ще не передбачена, тобто вона не є обов'язковою», - зазначив Соколюк.

«Всі паспорти, які є на сьогоднішній день, будуть дійсними. Ми очікуємо, що за наступні 4 роки ми замінимо всі документи, які існують на сьогоднішній день. Ми запропонуємо спеціальну піар-кампанію широким колам громадян про процедуру заміни», - додав Соколюк.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада кілька разів у «сигнальному» голосуванні не підтримувала в першому читанні урядовий проект закону №3224, яким, серед іншого, передбачено введення ID-карток замість внутрішніх паспортів громадянина України.

Паспорт громадянина України нового зразка у формі пластикової картки буде коштувати 100-160 гривень (без ПДВ).