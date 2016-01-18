На Водохреща Митропоит Онуфрій освятить води Дніпра

У день Хрещення Господнього, 19 січня, Предстоятель Української Православної Церкви (Московського патріархату) Блаженніший Митрополит Онуфрій освятить води Дніпра в Оболонському районі Києва біля Свято-Покровського собору по вулиці Прирічна, 5а.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, водосвятний молебень розпочнеться о 12.00, після чого жителі міста за традицією розпочнуть святкові омовіння у хрещенській купелі.

Для проведення молебню підготовлена спеціальна купальня у формі хреста і сходинки для спуску у воду.

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Справка. Хрещення Господнє - одне з головних християнських свят, що завершує Різдвяні святки. Свято називають також Богоявлення. Згідно з Євангелієм від Матвія, коли святий Іоанн Предтеча хрестив у річці Йордан Іісуса Христа, на Спасителя з неба зійшов Святий Дух у вигляді голуба. Своїм хрещенням у Йордані Спаситель поклав початок таїнства Хрещення, через яке людина народжується для життя у Христі.

Свято-Покровський собор Києва знаходиться за адресою вул. Прирічна, 5А. Проїзд: від станції метро "Мінська", "Героїв Дніпра" – маршрутним автобусом 559 до храму.

Від станції метро "Мінська" – тролейбусом 24, 24к до зупинки "Вул. Прирічна"; від станції метро "Петрівка" – тролейбусом 34 до зупинки "Центр "Сфера".

З Рибальського півострова – автобусом 88 до зупинки «Вул. Прирічна».