Наслідки негоди: в Україні знеструмлено майже 80 населених пунктів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у Херсонській області без електропостачання 72 н.п., у Миколаївській – 5 н.п, в Одеській – 1.

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До відновлення енергопостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 20 січня без електрики були 129 населених пунктів у 5 областях, знеструмлених в ніч з 17 на 18 січня внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання снігу та обледеніння).