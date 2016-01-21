Наслідки негоди: в Україні знеструмлено майже 80 населених пунктів
08:44, 21 січня 2016Суспільство
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В Україні станом на ранок 21 січня залишаються знеструмленими через негоду 78 населених пунктів у трьох областях.
В Україні вирує негода / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, у Херсонській області без електропостачання 72 н.п., у Миколаївській – 5 н.п, в Одеській – 1.
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До відновлення енергопостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.
Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 20 січня без електрики були 129 населених пунктів у 5 областях, знеструмлених в ніч з 17 на 18 січня внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання снігу та обледеніння).
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