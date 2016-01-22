У Берліні створили німецько-українську асоціацію медсестер - посол

00:24, 22 січня 2016
Суспільство
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У Берліні створили німецько-українську асоціацію медичних сестер.

twitter.com/melnykandrij

Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter.

"У Берліні створили німецько-українську асоціацію медсестер з метою реформування вітчизняної сестринської справи", - повідомив Мельник.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про створення німецько-української асоціації медсестер була досягнута у грудні 2015 року. Передбачається, що асоціація, зокрема, займатиметься розвитком співпраці у галузі, налагодженням зв’язків між українськими та німецькими медичними закладами, навчанням та стажуванням українських медсестер у Німеччині.

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З часу Революції гідності та початку російської агресії проти України Німеччина приймає українців на лікування.

Наприкінці листопада 2015 року 30 українських військових лікарів прибули до ФРН на навчання.

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