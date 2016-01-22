Сьогодні Україна відзначає День соборності

Сьогодні, 22 січня, Україна святкує День соборності. Це свято на державному рівні відзначають із 1999 року на честь проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у січні 1919.

Читайте такожГройсман прокоментував заочний арешт Джемілєва у Криму

Щороку в Україні відбуваються акції, які символічно демонструють, що Схід і Захід - разом. Із жовто-синіми стрічками створюють живий ланцюг через Дніпро.

Сьогодні у Києві на мосту Патона учасники акції обіцяють простягнути 30-метровий державний стяг, пише ТСН.ua.

Читайте такожЗбірна України потрапила у другий кошик посіву жеребкування чоловічого Євробаскету-2017

Також у цей день прийнято згадувати подію, яка відбулась роком раніше, 22 січня 1918 – прийняття IV Універсалу УЦР, що ним проголошувалася повна незалежність УНР.