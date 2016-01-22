Сьогодні Україна відзначає День соборності
97 років тому було проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР.
Сьогодні, 22 січня, Україна святкує День соборності. Це свято на державному рівні відзначають із 1999 року на честь проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у січні 1919.
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Щороку в Україні відбуваються акції, які символічно демонструють, що Схід і Захід - разом. Із жовто-синіми стрічками створюють живий ланцюг через Дніпро.
Сьогодні у Києві на мосту Патона учасники акції обіцяють простягнути 30-метровий державний стяг, пише ТСН.ua.
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Також у цей день прийнято згадувати подію, яка відбулась роком раніше, 22 січня 1918 – прийняття IV Універсалу УЦР, що ним проголошувалася повна незалежність УНР.