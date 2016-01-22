В Угорщині засуджено 13 українських контрабандистів

Про це повідомив директор департаменту Закарпатської ОДА Ярослав Галас, повідомляє "112 Україна".

"В принципі, в чому там суть, контрабанда це для Закарпаття дійсно одна з гарячих тем у всі часи. Принципово, такий нюанс, що там угорці можуть засудити наших контрабандистів, а ми, Україна, не можемо їх засудити, притягнути до кримінальної відповідальності, оскільки у нас контрабанда декриміналізована. Це в часи Януковича було прийнято таке рішення", - повідомив Галас.

Слідство щодо українців йшло з 2010 року.

Законопроект про криміналізацію контрабанди знаходиться у ВР.

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"Вже більше півроку готовий законопроект, підготовлений особисто Геннадієм Москалем, і переданий до ВР через кількох закарпатських депутатів, щоб повернути криміналізації контрабанди, оскільки без кримінальної відповідальності реально боротися з контрабандою немає можливості. Їх затримують по кілька десятків разів, одних і тих же людей, що складають адміністративний протокол, беруть штраф і відпускають, тому що іншої відповідальності не передбачено", - заявив директор департаменту Закарпатської ОДА.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Закарпатські митники відібрали у угорця BMW за контрабанду сигарет.