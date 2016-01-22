В Угорщині засуджено 13 українських контрабандистів
Місцевий суд угорського міста Ниредьгаза засудив до позбавлення волі терміном від двох до дев'яти років 13 українців за контрабанду.
Про це повідомив директор департаменту Закарпатської ОДА Ярослав Галас, повідомляє "112 Україна".
"В принципі, в чому там суть, контрабанда це для Закарпаття дійсно одна з гарячих тем у всі часи. Принципово, такий нюанс, що там угорці можуть засудити наших контрабандистів, а ми, Україна, не можемо їх засудити, притягнути до кримінальної відповідальності, оскільки у нас контрабанда декриміналізована. Це в часи Януковича було прийнято таке рішення", - повідомив Галас.
Слідство щодо українців йшло з 2010 року.
Законопроект про криміналізацію контрабанди знаходиться у ВР.
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"Вже більше півроку готовий законопроект, підготовлений особисто Геннадієм Москалем, і переданий до ВР через кількох закарпатських депутатів, щоб повернути криміналізації контрабанди, оскільки без кримінальної відповідальності реально боротися з контрабандою немає можливості. Їх затримують по кілька десятків разів, одних і тих же людей, що складають адміністративний протокол, беруть штраф і відпускають, тому що іншої відповідальності не передбачено", - заявив директор департаменту Закарпатської ОДА.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Закарпатські митники відібрали у угорця BMW за контрабанду сигарет.