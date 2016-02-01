Бойовики утримують 140 полонених українців у підвалах і нелюдських умовах - президент

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сьогодні у Берліні.

«Це жахливо, що, незважаючи на чіткі зобов'язання, підтримувані Росією бойовики утримують 140 українських військових і цивільних осіб, у тому числі журналістів і волонтерів, у підвалах і нелюдській умовах», - заявив він.

Також, за словами Порошенка, за останні декілька днів вони заарештували ще двох волонтерів та кинули їх до в’язниці.

Читайте такожПорошенко: cкасування санкцій до припинення агресії проти України заохочуватиме РФ до подальших ворожих дій

Крім того, зауважив президент, деякі полонені тяжкопоранені, але «все ще не можуть повернутися додому».

Читайте такожМеркель: санкції проти Росії діятимуть до повного виконання мінських угод

«Ми не маємо забути про Савченко й інших українців, незаконно ув'язнених в Росії», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що в заручниках залишаються 133 українця.

Звільнення й обмін полоненими - це одна з умов Мінських домовленостей.