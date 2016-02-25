50% українців вважають, що країна виграє від вступу в ЄС - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про свідчать дані опитування, які під час круглого столу "Як українці розуміють євроінтеграцію: очікування та настрої суспільства" представила політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

Згідно з опитуванням, існують регіональні відмінності у ставленні до цього питання. Так, оптимістичний погляд переважає на заході та в центрі України, де 77% та 57,5% відповідно вважають, що Україна більше виграє від набуття членства в Євросоюзі.

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Відносна більшість в інших макрорегіонах схиляється до того, що Україна більше втратить у разі вступу до ЄС.

Так, на півдні 30% вважають, що українська держава більше виграє, а 41% - що програє, на сході - 35% та 46,5%, на Донбасі - 32% і 39,5%, відповідно.

За віковим розподілом думка, що Україна більше виграє, аніж втратить, якщо стає членом ЄС, домінує у всіх вікових групах. Згідно з дослідженням, навіть серед людей найстаршого віку відносна більшість (40%) вважає, що Україна більше здобуває, аніж втрачає (35%), якщо вступає до ЄС.

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Дослідження провели Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова в період з 14 по 22 листопада 2015 року в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.