Смертельна погоня в Києві: водій BMW переховується від слідства

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк.

Він зазначив, що у Храпачевського вимкнені телефони, на виклики до слідчого він тричі не з'явився, за місцем проживання не перебуває.

"Сьогодні з впевненістю можна констатувати, що водій BMW, учасник трагічної погоні 7 лютого, відморозок Ростислав Хропачевський, подався в біги, щоб уникнути кримінальної відповідальності", - наголосив Шкіряк.

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За словами Шкіряка, Нацполіція звернулася до суду щодо обрання громадянину Храпачевському міри запобіжного заходу.

Винуватець трагедії, в результаті котрої загинула людина, переховується від правосуддя. Сьогодні з впевненістю можна кон... Опубликовано Зоряном Шкіряком 26 февраля 2016 г.

Нагадаємо, раніше дії водія BMW Ростислава Храпачевського було кваліфіковано слідчими як опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Та під час оголошення підозри від слідчого він не став нічого слухати й пішов геть.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто.