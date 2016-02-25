Смертельна погоня у Києві: Водій BMW не став слухати оголошення підозри від слідчого й пішов геть (відео)
Дії водія BMW Ростислава Храпачевського кваліфіковано слідчими як опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків.
Як повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, вчора, 24 лютого, працівники Головного управління Національної поліції в м. Києві спробували оголосити Храпачевському повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2. ст. 342 Кримінального кодексу України.
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"Громадянин Храпачевський не став слухати повний текст підозри, який був оголошений уповноваженим слідчим. Цей факт був зафіксований у присутності понятих та підтверджений відеозаписом. Крім того, підозра була направлена йому з повідомленням поштовим зв'язком. Таким чином слідство, згідно із діючим законодавством, офіційно повідомило гр. Храпачевському про підозру, яку напередодні було погоджено з процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.
Так, слідство з'ясувало, що в ніч 7 лютого під час спроби затримання автомобіля, яким керував Храпачевський, один з поліцейських намагався припинити правопорушення і затримати водія. Натомість автомобіль рушив, протягнувши за собою працівника поліції і створивши загрозу його здоров'ю і життю.
Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто.
Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.
Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд заарештував його на два місяці.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав арешт патрульного "спробою дискредитації поліції".