Смертельна погоня у Києві: Водій BMW не став слухати оголошення підозри від слідчого й пішов геть (відео)

Як повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, вчора, 24 лютого, працівники Головного управління Національної поліції в м. Києві спробували оголосити Храпачевському повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2. ст. 342 Кримінального кодексу України.

Читайте такожСмертельна погоня за BMW: Олійник пояснив, чому стріляв в автомобіль, коли той рухався заднім ходом

"Громадянин Храпачевський не став слухати повний текст підозри, який був оголошений уповноваженим слідчим. Цей факт був зафіксований у присутності понятих та підтверджений відеозаписом. Крім того, підозра була направлена йому з повідомленням поштовим зв'язком. Таким чином слідство, згідно із діючим законодавством, офіційно повідомило гр. Храпачевському про підозру, яку напередодні було погоджено з процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.

Так, слідство з'ясувало, що в ніч 7 лютого під час спроби затримання автомобіля, яким керував Храпачевський, один з поліцейських намагався припинити правопорушення і затримати водія. Натомість автомобіль рушив, протягнувши за собою працівника поліції і створивши загрозу його здоров'ю і життю.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд заарештував його на два місяці.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав арешт патрульного "спробою дискредитації поліції".