В ОБСЄ заявили, що про обмін заручників за принципом "всіх на всіх" говорити поки зарано

Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що поки зарано говорити про обмін заручників за принципом «усіх на всіх».

Про це Сайдік сказав за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, повідомляє БЕЛТА.

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«Ми ще не дійшли до кінця і не можемо говорити про принцип обміну «усіх на всіх», - сказав спецпредставник ОБСЄ.

Також Сайдік зазначив, що тема обміну полоненими залишається і залишатиметься на порядку денному. Учасники робочої групи цього разу приділили особливу увагу продовженню процесу звільнення осіб, які утримуються у зв'язку з продовженням конфлікту. Порушувалося й питання зниклих безвісти. «Зокрема, сторони наголосили на важливості обміну відповідною інформацією», - сказав Сайдік.