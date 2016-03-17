Генсек ООН закликає Росію надати Савченко право на справедливий суд

02:08, 17 березня 2016
Суспільство
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Генеральний секретар ООН Пан Ґі Мун закликає владу Росії до справедливості у суді над Надією Савченко.

REUTERS

Про це заявив прес-секретар ООН Стефан Дужаррич, передає Голос Америки.

«Генеральний секретар ООН з полегшенням сприйняв новину про те, що Надія Савченко закінчила сухе голодування. Генеральний секретар закликає владу дотримуватись правової процедури та права на справедливий суд пані Савченко», - сказав Стефан Дужаррич.

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Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, яких потім насильно переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

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В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Судді вирішили почати оголошення вироку 21 березня. Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.

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