В СБУ підтвердили затримання їхнього співробітника у Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак сьогодні журналістам.

“За нашою інформацією, він затриманий”, - сказав Грицак, зауваживши, що в середині 2014 року цього співробітника позбавили допуску до державної таємниці, і приблизно з кінця 2015 він перебував у розпорядженні СБУ.

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За словами Грицака, цей співробітник офіційно написав рапорт на поїздку до Росії, але не узгодив і поїхав туди несанкціоновано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що 26 березня затримали співробітника Департаменту контррозвідки центрального апарату СБУ підполковника Юрія Іванченка.

У повідомленні на сайті ФСБ йдеться, що "СБУ і ЦРУ США підготували Іванченка для участі в операції з підстави на вербування ФСБ шляхом ініціативної пропозиції своїх послуг».

"Співробітник СБУ повинен був зацікавити ФСБ своїми можливостями добувати секретну інформацію й переконати ФСБ у необхідності підтримувати з ним зв'язок в умовах Києва через тайники. На якомусь етапі СБУ і ЦРУ США планували захопити з речовим доказом співробітника ФСБ при отриманні інформації від Іванченка", - стверджують у російській спецслужбі.

«Оскільки дії іноземця не завдали шкоди безпеці Російської Федерації, він буде висланий в Україну із закриттям в'їзду на територію Росії», - йдеться в повідомленні ФСБ.

При цьому у спецслужбі РФ заявили, що «в перший раз Іванченко намагався запропонувати свої послуги ФСБ Росії ще в 2014 році".