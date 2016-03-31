У Росії заявили про затримання ФСБшниками українського контррозвідника

Як йдеться в розміщеному на сайті ФСБ повідомленні, "Іванченко прибув до Росії під приводом відвідання родичів, незважаючи на те, що виїзд на територію Росії своїм співробітникам українськими спецслужбами заборонено". Його було затримано 26 березня.

У ФСБ заявляють, що "СБУ і ЦРУ США підготували Іванченка для участі в операції з підстави на вербування ФСБ шляхом ініціативної пропозиції своїх послуг".

"При цьому вперше Іванченко намагався запропонувати свої послуги ФСБ Росії ще в 2014 році", - йдеться у повідомленні.

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"Співробітник СБУ повинен був зацікавити ФСБ своїми можливостями добувати секретну інформацію й переконати ФСБ у необхідності підтримувати з ним зв'язок в умовах Києва через тайники. На якомусь етапі СБУ і ЦРУ США планували захопити з речовим доказом співробітника ФСБ при отриманні інформації від Іванченка", - стверджують у ФСБ Росії.

"Оскільки дії іноземця не завдали шкоди безпеці Російської Федерації, він буде висланий в Україну із закриттям в'їзду на територію Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці лютого на пункті пропуску "Чонгар" окупаційними силовими структурами Росії були затримані троє активістів Українського культурного центру в Криму.