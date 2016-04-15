Фірсов опублікував докази російського громадянства мера Одеси Труханова

Про це він написав у своєму блозі на сайті видання "Українська правда".

"Управління Служби безпеки України в Одеській області заявило, що у мера Одеси Труханова немає російського паспорта. Нібито він був допитаний з цього приводу, все заперечував, і це послужило підставою для гучної заяви СБУ. Я "захоплююся" такою роботою служби", - написав Фірсов.

На його думку, "все це зайвий раз доводить, що між бандитами, сепаратистами і владою укладено договір".

"Коли центральна влада зацікавлена в розслідуванні, прокуратура і СБУ діють дуже швидко і жорстко. Згадайте як мінімум недавнє переслідування Віталія Каська. Якщо СБУ не вміє працювати, я їм допоможу", - підкреслив екс-депутат.

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За даними, отриманими Фірсовим, у мера Одеси, виходячи з документів, є навіть 2 російські паспорти: один виданий в Московській області, а інший в Дагестані.

"Так що після Донецька кадирівці цілком можливо "приїдуть звільняти" Одесу. Труханов нібито втрачав паспорт, це послужило причиною отримання нового", - написав він, попросивши вважати цю публікацію його офіційним зверненням в правоохоронні органи.

"Я звичайно подам і письмову заяву, але вимагаю негайної реакції силовиків. Я прекрасно знаю, що таке мер-сепаратист. Я і мільйони моїх земляків втратили свій дім через таких ось чиновників з російськими паспортами. Якщо Труханов буде залишатися мером, вже завтра може виникнути Одеська Народна Республіка", - додав екс-нардеп.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня керівництво Одеської обласної державної адміністрації звернулося до президента України та керівництва правоохоронних відомств невідкладно перевірити інформацію про російське громадянство міського голови Одеси Труханова.

У тексті офіційного звернення, зокрема зазначалося, що 4 квітня ряд ЗМІ поширили інформацію про наявність у Труханова паспорта громадянина РФ, а також про нібито участь мера безпосередньо і через афільованих осіб у створенні офшорних компаній на території Панами і Британських Віргінських островів, які останніми роками виконували ремонтні та інші роботи за рахунок коштів бюджету Одеси.

У тексті акцентується на «надзвичайному суспільному резонансі і значущості оприлюдненої інформації».

4 квітня прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що відомство перевіряє інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про нібито подвійне громадянство і наявність російського паспорта у міського голови Одеси, а згодом, 7 квітня, на своїй сторінці у Facebook вона опублікувала повідомлення прес-центру Управління СБУ в Одеській області, в якому зазначалося: «Було опитано Геннадія Труханова, який заперечив наявність у нього російського паспорта».

Водночас у прес-релізі СБУ наголошувалося, що центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, є Державна міграційна служба. Саме вона відповідно до ст. 24 закону «Про громадянство» здійснює регулятивні відносини між державою та громадянином щодо набуття українського громадянства, визначає підстави для його припинення. Частина заяви, яка містить звинувачення у зв’язках з організованою злочинністю та наявність офшорних рахунків, передана до поліції та фіскалів.