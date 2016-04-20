На Одещині судитимуть екс-міліціонера за отримання хабара у 220 тисяч

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, 18 квітня до Комінтернівського районного суду був направлений обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника райвідділу міліції - начальника відділу громадської безпеки Комінтернівського райвідділу міліції.

Встановлено, що наприкінці жовтня 2015 року міліціонер вимагав та отримав від громадянина неправомірну вигоду в сумі понад 220 тисяч гривень за невжиття заходів щодо притягнення до кримінальної відповідальності зловмисників.

Останні займалися розкраданням зерна з вагонів Одеської залізниці.

На даний час підозрювані знаходяться в СІЗО.

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