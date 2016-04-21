Мін'юст України розповів про "інші механізми" повернення Савченко до України

Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко, передає "112 Україна".

Він не став уточнювати, які можливі терміни повернення Савченко, і додав, що зараз між сторонами ведуться комунікації.

"Ми не відкидаємо, що можуть бути інші механізми її повернути", - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії.

22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які загинули вже після того, як українку захопили в полон.

Нагадаємо, 20 квітня у Мін'юсті РФ повідомили про отримання від Міністерства юстиції України запиту про надання документів, необхідних для передачі засудженої в Росії української громадянки Надії Савченко Києву для подальшого відбування покарання.