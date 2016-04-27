На Харківщині затримали депутата райради, що вимагав хабар у 60 тисяч

Як повідомляє прес-центр СБУ, депутат вимагав від місцевого мешканця понад 60 тисяч гривень за позитивне вирішення питання про виділення земельної ділянки площею 2 гектари.

Співробітники спецслужби встановили, що обранець планував передати більшу частину суми іншим посадовцям для "підтримки" прийняття рішення.

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Здирник запропонував перераховувати гроші на банківські картки. Правоохоронці затримали депутата у приміщенні райради після перерахування на картку його родича останньої частини хабара у розмірі 10 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 368, ст. 369 та ст. 190 Кримінального кодексу України.

Наразі продовжуються невідкладні слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників корупційної оборудки.