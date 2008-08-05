Ющенко: страховий бізнес - потужна сфера економіки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності запровадження ефективної державної системи страхування майна на випадок стихійних лих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави зазначив на нараді у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області, присвяченій координації заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха.

В.ЮЩЕНКО звернув увагу на те, що сьогодні ліквідація наслідків стихії здійснюється лише коштом державного бюджету, інших джерел фінансування немає.

Президент зазначив, що у даному випадку не працює система страхування, яка широко застосовується в усьому світі.

«У таких випадках не можна брати усі витрати на один бюджет», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він також наголосив, що жодна інфраструктура, яка є у державній власності і постраждала внаслідок повені не була застрахована. «Ми повинні змінити підходи до такої потужної сфери економіки як страховий бізнес», - підсумував Президент.