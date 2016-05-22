Луценко заявляє, що разом зі слідчими вивчить матеріали по Іловайську

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що разом зі слідчими буде вивчати матеріали певних кримінальних проваджень.

Про це генпрокурор сказав у коментарі журналістам, запис якого транслював один з телеканалів, під час "екскурсії" до камери № 158 Київського СІЗО, де знаходився під час розслідування кримінальної справи проти нього.

"Є дві новини. Перша – погана: готових резонансних справ, з якими я можу піти до Верховної Ради або до суду, немає, друга – хороша: багато матеріалів, будемо працювати і концентрувати всі наявні ресурси Генеральної прокуратури. Простих рішень не існує", - сказав Луценко.

За його словами, наразі він вивчає кримінальне провадження щодо трагедії під Іловайськом.

"Відповідальність за Іловайськ ні з кого із (військових) керівників не знято, а от відносно простих солдатів певні рішення я прийняв", - зазначив Луценко.

При цьому він пояснив, що Генпрокуратура закрила кримінальне провадження щодо 150 військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, яких звинувачували в дезертирстві.

Також Луценко підкреслив, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос залишиться на своїй посаді.

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"Подобається це комусь чи ні, але я вважаю його людиною на своєму місці", - зазначив Луценко.

Також він запевнив, що не допустить будь-якого впливу на Генпрокуратуру з боку народних депутатів чи олігархів.