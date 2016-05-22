Луценко заявляє, що разом зі слідчими вивчить матеріали по Іловайську
Новий генпрокурор зазначив, що наразі він вивчає кримінальне провадження щодо трагедії під Іловайськом.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що разом зі слідчими буде вивчати матеріали певних кримінальних проваджень.
Про це генпрокурор сказав у коментарі журналістам, запис якого транслював один з телеканалів, під час "екскурсії" до камери № 158 Київського СІЗО, де знаходився під час розслідування кримінальної справи проти нього.
"Є дві новини. Перша – погана: готових резонансних справ, з якими я можу піти до Верховної Ради або до суду, немає, друга – хороша: багато матеріалів, будемо працювати і концентрувати всі наявні ресурси Генеральної прокуратури. Простих рішень не існує", - сказав Луценко.
За його словами, наразі він вивчає кримінальне провадження щодо трагедії під Іловайськом.
"Відповідальність за Іловайськ ні з кого із (військових) керівників не знято, а от відносно простих солдатів певні рішення я прийняв", - зазначив Луценко.
При цьому він пояснив, що Генпрокуратура закрила кримінальне провадження щодо 150 військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, яких звинувачували в дезертирстві.
Також Луценко підкреслив, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос залишиться на своїй посаді.
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"Подобається це комусь чи ні, але я вважаю його людиною на своєму місці", - зазначив Луценко.
Також він запевнив, що не допустить будь-якого впливу на Генпрокуратуру з боку народних депутатів чи олігархів.