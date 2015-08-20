З сайту Генпрокуратури зник список загиблих у боях за Іловайськ

Зокрема, в прес-службі просто констатували, що списку на сайті немає, і не знають, що могло із ним статися, а також не знають, хто може в цьому випадку допомогти, пише Четвертая власть.

Відзначається, що в приймальні заступника генпрокурора – головного військового прокурора Анатолія Матіоса з даним питанням перенаправили в прес-службу ГПУ.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 серпня, на сайті ГПУ опублікували список загиблих під час трагічних подій під Іловайськом.

Нагадаємо, в кінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, по якому за домовленостями повинні були виходити українські бійці.

Українські військові понесли значні втрати. За офіційними даними, загинули 366 військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими без вести.