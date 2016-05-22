Луценко запевняє, що не мститиметься за 2,5 роки незаконного ув'язнення

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що не буде мстити кому-небудь за 2,5 роки незаконного ув'язнення, але запевняє, що ті, хто грабував країну за минулої влади і зараз, будуть покарані.

Про це генпрокурор заявив в коментарі журналістам, запис якого транслював один з телеканалів, під час "екскурсії" в камеру № 158 Київського СІЗО, де знаходився під час розслідування кримінальної справи проти нього.

"Я не став генеральним прокурором, щоб комусь помститися. Спочатку тут (у СІЗО) я думав тільки про помсту. Ці думки забирали у мене весь час, і з цим було неймовірно важко жити, але одного разу я вирішив відмовитися від помсти... Я не збираюся витрачати час на помсту тим діячам. Помсти не буде, але це не знімає питання справедливого покарання тих, хто грабував і вбивав, і для тих, хто робить це зараз", - сказав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня Луценко було призначено генеральним прокурором України.

Довідка УНІАН. Луценко було заарештовано у грудні 2010 року. Генпрокуратура звинувачувала його в перевищенні повноважень на посаді голови МВС.

У лютому 2012 року Луценко було засуджено до 4 років ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, в серпні 2012 року екс-міністра засудили до двох років обмеження волі.

7 квітня 2013 року на той час президент України Віктор Янукович помилував Луценко.

У березні 2014 року суд скасував усі вироки, винесені Луценко.