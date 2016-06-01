ОБСЄ: говорити про зрушення в питанні обміну заручників не можна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

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"Ви це питання неодноразово мені задаєте. Сьогодні ми це також обговорювали, але я не можу говорити про якісь там зрушення", - сказав Сайдик, відповідаючи на питання щодо стану справ з обміном заручниками.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що контрольовані Росією бойовики приховують інформацію про кількість та місцезнаходження українських заручників.

У свою чергу, прес-секретар представника України в Тристоронньої контактної групи, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що Україна в контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі очікує продовження процесу звільнення полонених найближчим часом.