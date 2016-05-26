Геращенко про обмін заручниками: Україна пропонувала формат 25 на 50, але процес заблоковано

Про це представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала у Facebook.

Як зазначила Геращенко, сьогодні вона зустрілася з мамами і дружинами заручників, яких утримують на окупованому Донбасі бойовики. На зустріч також прийшла звільнена з російської в'язниці українська льотчиця Надія Савченко.

"За дорученням президента розповіла мамам, що Порошенко порушував питання розблокування звільнення заручників на останніх телефонних переговорах в «нормандському форматі», ще раз наголошуючи, що українська сторона готова тут до компромісів, що ми зробили пропозицію по звільненню 25 на 50, але процес заблоковано", - зазначила Геращенко.

Водночас вона запевнила, що робота зі звільнення українських полонених продовжується.

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"Україна своїх не залишає ніколи! Маємо звільнити всіх! І як би мені хотілося, щоб це трапилося якнайшвидше", - заявила Геращенко.

Окрім того, вона зазначила, що Савченко прийшла підтримати мам і дружин українських заручників. За словами Геращенко, Савченко запевнила, що докладатиме всіх зусиль для сприяння у звільненні бранців.

"Мами розповіли мені, що сьогодні зустрічалися з послами країн-учасниць "нормандського формату", вимагаючи, аби саме гуманітарна тема і проблематика звільнення заручників були в центрі уваги високих переговорів", - зазначила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, на сьогодні в РФ у СІЗО чи в'язницях незаконно утримують 11 громадян України.

Заручниками на тимчасово окупованих територіях на Донбасі залишаються 114 осіб, 655 вважаються зниклими безвісти.