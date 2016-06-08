У Дніпрі вагітна жінка допомогла пограбувати магазин - ЗМІ

Як розповіла 056.ua продавець магазину Наталія Тимошенко, все відбулося 3 червня в 15.15.

"Спочатку зайшла вагітна і попросила поміряти сукню. Одночасно з нею зайшли ще дві жінки. Поки я допомагала вагітній надягнути сукню, одна з відвідувачок стояла ззаду розкривши сукню так, щоб за нею не було видно того, що робить третя дама. Швидше за все, саме вона і залізла на стіл і вкрала гроші", - розповіла Наталя.

Читайте такожУ Києві вагітній жінці загрожує тюрма за самозахист від п'яного рецидивіста

За словами дівчини, про те, що її пограбували, вона зрозуміла не відразу. А коли зрозуміла, що в касі не вистачає грошей, забила тривогу. З'ясувалося, що камери відеоспостереження зафіксували обличчя всіх трьох жінок, після візиту яких магазин залишився без виручки.