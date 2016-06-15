У Запорізькій області у частині до смерті забили військового

Як повідомили УНІАН у військовій прокуратурі Запорізького гарнізону Південного регіону України, військовослужбовця було знайдено мертвим пізно ввечері 13 червня.

За даними місцевих ЗМІ, 48-річний чоловік помер у період, коли перебував у добовому наряді.

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В ГУ Нацполіції в Запорізькій області, яка проводить розслідування за фактом смерті військовослужбовця, цю інформацію УНІАН непрямо підтвердили, повідомивши, що «загиблого було виявлено на території військової частини».

За даними ГУ Нацполіції в Запорізькій області, на тілі загиблого військовослужбовця виявлено тілесні ушкодження.

«Є тілесні ушкодження: не кульові і не колото-різані», - повідомили в поліції.

Попередня кваліфікація події – вчинення злочину, передбаченого ст. 121 КК України – «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».

Проводиться розслідування.