У Запорізькій області у частині до смерті забили військового
48-річний чоловік помер у період, коли перебував у добовому наряді.
Як повідомили УНІАН у військовій прокуратурі Запорізького гарнізону Південного регіону України, військовослужбовця було знайдено мертвим пізно ввечері 13 червня.
За даними місцевих ЗМІ, 48-річний чоловік помер у період, коли перебував у добовому наряді.
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В ГУ Нацполіції в Запорізькій області, яка проводить розслідування за фактом смерті військовослужбовця, цю інформацію УНІАН непрямо підтвердили, повідомивши, що «загиблого було виявлено на території військової частини».
За даними ГУ Нацполіції в Запорізькій області, на тілі загиблого військовослужбовця виявлено тілесні ушкодження.
«Є тілесні ушкодження: не кульові і не колото-різані», - повідомили в поліції.
Попередня кваліфікація події – вчинення злочину, передбаченого ст. 121 КК України – «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».
Проводиться розслідування.