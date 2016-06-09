Вибух на полігоні у Чернігівській області: В прокуратурі розповіли подробиці трагедії

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.414 Кримінального Кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

Установлено, що троє військовослужбовців строкової служби військової частини розпалили вогнище на неперевіреній ділянці полігону, де здетонував та вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху загинуло двоє військових та ще один отримав тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми та струсу головного мозку.

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На даний час слідчими військової прокуратури гарнізону проводиться огляд місця події та інші першочергові слідчі дії, направлені на встановлення обставин та причин вибуху, перевіряються дії командування військової частини на предмет неналежного виконання службових обов’язків щодо проведення заходів з прибирання територій полігону після проведення навчань та учбових стрільб.

Як повідомляв УНІАН, за даними харківського регіонального медіа-центру Міністерства оборони України, загиблі внаслідок вибуху на військовому полігоні в Чернігівській області строковики були призвані до Збройних сил навесні 2016 року з Харківщини.