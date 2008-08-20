Від укусу бджоли померла 67-річна жінка
22:27, 20 серпня 2008Суспільство
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Місце трагедії - Тернопільщина
У Тернопільській області від укусу бджоли померла 67-річна жителька с Тростянець Бережанського району.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, комаха вкусила жінку, коли та працювала в себе на городі.
Сусіди, яким вона поскаржилась на раптове погіршення самопочуття та підвищення температури, викликали “швидку”. Потерпілу доправили до лікарні, однак там вона померла внаслідок алергічного шоку.
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