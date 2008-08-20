Хвиля виведення активів з Росії може зачепити й Україну

Міжнародні інвестори можуть поставити Україну в один ряд з Росією в плані ризикованого розміщення активів. Так прокоментував УНІАН поточну ситуацію на ринку аналітик Foyil Asset Management Ukraine Олег ДРІЖАК.

У такому разі, на думку аналітика, чергова хвиля виведення коштів може торкнутися і українського ринку.

О.ДРІЖАК нагадав, що у вівторок, 19 серпня, російський індекс акцій RTS обвалився на 5,2% - до позначки 1685 пунктів. За його словами, «останньою краплею» після зниження цін на сировину, ситуацій з «Мечелом» і ТНК-BP, що привели до обвалу російського ринку, стала заява Північноатлантичного альянсу про перспективу погіршення ділових відносин з Росією у зв`язку з її діями в Грузії. Ринок відреагував на цю заяву втратою близько 7 млрд. дол. ринкової капіталізації. Найбільш значним було падіння секторів нафтогазової, гірничодобувної та металургійної промисловостей – понад 5%.

«Очевидно, що міжнародні інвестори визнали слабку прозорість ринку, низьку захищеність прав власності, державні втручання і геополітичні ризики неприйнятними і вирішили вилучити капітали для безпечніших інвестицій», - зазначив О.ДРІЖАК.

На думку аналітика, в найближчому майбутньому, поки не вгамуються насамперед політичні ризики, Росія буде небезпечною ареною для капіталовкладень, і короткострокові інвестори можуть продовжити виведення активів.

За словами О.ДРІЖАКА, ринок уже відреагував на масу негативу – російські активи стали дешевшими, а очікування з приводу політичної напруженості вже закладені в ціни. Аналітик зазначає, що дисконт, з яким на сьогодні торгуються більшість російських компаній до міжнародних аналогів, може піднести великі прибутки терплячому довгостроковому інвестору.

На думку О.ДРІЖАКА, для України пов`язані з Росією ризики тільки збільшуються. «Поставлені під питання імпорт коксу і коксівного вугілля, що незабаром може позначитися на капіталізації вітчизняних металургів», - зазначив аналітик.