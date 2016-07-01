У Львові демонтують пам’ятник радянському поету Степану Тудору

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено 30 червня на сесії Львівської міської ради.

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«Працювала спеціальна робоча група, до складу якої входили депутати, представники громадськості, науковці, історики, мистецтвознавці. Передбачається реконструкція площі Євгена Маланюка, яка знаходиться у центрі міста, та передача пам’ятника Степану Тудору у Львівський національний музей мистецтв», - зазначив в.о. начальника управління культури Львівської міської ради Михайло Мороз.

Відтак, Галицька районна адміністрація має демонтувати пам’ятник Тудору та передати його Львівській національній галереї мистецтв на постійне зберігання.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 9 травня близько 40 осіб у балаклавах намагалися самовільно демонтувати пам'ятник радянському поету Тудору. Тоді двоє співробітників поліції отримали тілесні ушкодження.