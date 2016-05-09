У Львові при спробі невідомих демонтувати пам'ятник Тудору постраждали двоє правоохоронців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т. в. о. начальника головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Загарія.

Він зазначив, що після першої спроби демонтувати пам'ятник Тудора через деякий час молоді люди у віці від 18 до 30 років знову намагалися пошкодити пам'ятник. Хлопцям перешкоджали правоохоронці, які несли охорону громадського порядку.

Двоє чоловіків були затримані за опір співробітникам поліції. Один із затриманих мав при собі пристрій для відстрілу гумових куль "Флобер".

Під час зазначених подій двоє співробітників поліції отримали травми і звернулися за допомогою в лікарню.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Як повідомляв УНІАН, заходи до Дня перемоги над нацизмом у Львові пройшли без порушень громадського порядку.