США передали Україні чимало технічної допомоги для боротьби з корупцією - посол

Про це заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, повідомляє "Голос Америки".

"Уряд США вже передав чимало технічної допомоги: сканери, спеціальне програмне забезпечення. Це допоможе НАБУ ефективніше розслідувати пов'язані з розслідуванням злочини", - сказав Пайєтт.

Читайте такожПайєтт: необхідно пам'ятати хто є жертвою, а хто агресором у конфлікті на Донбасі

За його словами, меморандум між ФБР і НАБУ - це частина "великого покета" допомоги, яка допоможе Україні боротися з корупцією.

29 червня Антикорупційне бюро і ФБР підписали меморандум про співпрацю.

Згідно з документом, відомства будуть спільно працювати над розкриттям злочинів, пов'язаних з міжнародним відмиванням грошей, міжнародним поверненням активів, хабарництвом і корупцією високопоставлених українських чиновників.