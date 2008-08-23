Аеропорт "Бориспіль" вступив до ЄС

В аеропорту «Бориспіль» відкрився центр управління прикордонного контролю на рівні стандартів ЄС

22 серпня в окремому контрольно-пропускному пункті „Київ” (аеропорт „Бориспіль”) за участю голови Державної прикордонної служби України Миколи ЛИТВИНА відкрився новий підрозділ - Центр управління службою, що за своїм технічним рівнем та оснащеністю наразі не лише не має аналогів у ДПСУ, а й повністю відповідає стандартам Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Новий підрозділ здійснюватиме цілодобовий безперервний моніторинг обстановки у пунктах пропуску, забезпечуватиме управління оперативно-службовою діяльністю та оперативне реагування на будь-які події.

У рамках заходу також було презентовано підсистему „Інспектор-С” з функцією біометричного контролю.

ОКПП "Київ" працює в умовах постійного збільшення пасажиропотоку. Так, лише за 7 місяців цього року в цьому пункті пропуску перетнули кордон близько 3 мільйонів осіб, з них близько 1,9 млн. – громадяни України.

Оснащення центру дозволяє безпосередньо керувати змінами прикордонних нарядів, організовувати взаємодію та координацію з іншими пунктами пропуску для повітряного сполучення, територіальними підрозділами інших органів, місцевою владою. Система відеоспостереження дозволяє контролювати ситуацію в пункті пропуску та оперативно реагувати на можливість виникнення черг, конфліктних ситуацій, слідкувати за роботою інспекторів тощо. Центр оснащено системою відеозв’язку та сучасною комп’ютерною технікою з програмним забезпеченням, які дозволяють підвищити ефективність роботи на кожному напрямі, йдеться у повідомленні.