В Україну знов ідуть дощі з грозами та шквалами

24 серпня у західних областях України очікується хмарна погода з проясненнями, на решті території мінлива хмарність.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних областях, вранці та вдень у Житомирській та Вінницькій областях сильні дощі, грози, подекуди град, у західних областях місцями дуже сильні дощі. На решті території без опадів, лише в другій половині дня у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях місцями грозові дощі. Вітер південно-східний, у західних областях вдень с переходом на північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз місцями шквали 19-24м/с, у Карпатах пориви вітру 25-30м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні до 23°, на Південному узбережжі Криму до 27°, вдень у західних областях зниження температури до 18-23°, на решті території утримається жарка погода 28-33°, у східних областях та у південній частині до 36°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 12-17°.

25-26 серпня - мінлива хмарність. 25 серпня дощі (у південній та східній частині місцями), грози, у східній половині подекуди град. 26 серпня без істотних опадів (лише вночі у східних областях місцями короткочасний дощ). Вітер північно-західний та західний (25 серпня у східній частині, Криму та Приазов`ї південний), 7-12 м/с, місцями пориви та шквали 15-20 м/с. Температура у південній та східній частині вночі 16-21°, вдень 25 серпня 27-32°, на сході до 36°, 26 серпня 24-29°; на решті території вночі 13-18° (в західних областях, 26 серпня і в північних 10-15°), вдень 19-24°.

27- 28 серпня - без опадів. Температура вночі 9-15°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 13-19°, вдень 23-28°.

У Києві та області завтра ввечері очікуються грозові дощі, подекуди шквали 20 м/с. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°; по області вночі 15-20°, вдень 28-33°.

25-26 серпня - мінлива хмарність. 25 серпня дощі, місцями грози; 26 серпня без істотних опадів. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, вранці та вдень 25 серпня місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 25 серпня 13-18°, 26 серпня 10-15°; вдень 19-24° (у Києві 25 серпня вночі 15-17°, вдень 20-22°; 26 серпня вночі 12-14°, вдень 22-24°.

27-28 серпня - переважно без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.