Підозрюваний у хабарництві заступник глави МОЗ Василишин вийшов із СІЗО

Таку інформацію підтвердила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, пише Українська правда.

За її словами, заставу за Василишина внесли у понеділок.

Вона також розповіла, що у вівторок повинно відбутися засідання щодо відводу судді, про який заявила сторона захисту.

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"Через це на завтра перенесли розгляд справи щодо відсторонення від посади Василишина", - розповіла Максимець.

Як повідомлялось, Василишина разом із головним лікарем урологічного відділення Олександрівської лікарні Києва Юрієм Серняком затримали в ніч на 8 липня за підозрою у хабарництві. Під час обшуку у зловмисників було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн та 2,5 тис. євро.

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Генеральний прокурор Юрій Луценка заявив, що Василишин організував систему поборів з лікарів. Зокрема, він отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні, керівником якої він був раніше. 8 липня Кабінет міністрів відсторонив Василишина від посади заступника міністра охорони здоров'я.

Того ж дня Дніпровський райсуд застосував до Василишина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 2 млн 856 грн.

11 липня за нього внесли заставу.