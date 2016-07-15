Луценко анонсував завершення військової експертизи щодо Іловайської трагедії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

Луценко нагадав, що Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, в якому “крім інших подій театру бойових дій, досліджуються обставини та причини Іловайської трагедії, яка мала місце у серпні 2014 року”.

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“Органи прокуратури, наскільки це дозволено Кримінальним процесуальним кодексом, максимально відкриті та прозорі для суспільства в частині висвітлення ходу та результатів розслідування проваджень, особливо, таких резонансних, як це”, - сказав генпрокурор.

За його словами, наразі на завершальному етапі перебуває проведення судової комплексної комісійної військової експертизи, закінчення якої очікується у першій половині серпня.

“На основі документів експерти встановили, хто і як командував військами на даному напрямку. Хто віддавав накази і хто не віддав життєво-необхідних наказів. Експерти завершують свою роботу”, - додав Луценко.

Як повідомлялося, в кінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

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Російські військові обстріляли коридор, по якому по домовленості повинні були виходити українські бійці. Українські військові понесли значні втрати. За офіційними даними, загинули 366 українських військових отримали поранення 249, 128 взяті в полон і 158 зниклих безвісти.

Разом з тим парламентська ТСК з розслідування трагедії оцінює загальні втрати українських військ у 1 тис. людей. Крім того, сили АТО за час боїв під Іловайськом втратили військової техніки майже на 300 млн грн. За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків і військ РФ під час боїв під Иловайском перевищувала 16 тис. осіб.