У прокуратурі пояснили, чому називали різні цифри загиблих під Іловайськом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

"Для ідентифікації загиблих під Іловайськом взято було усі втрати з 1-го серпня по 5 вересня, коли наступили Мінські домовленості. В процесі ідентифікації людей, що брали участь у цих подіях, військовослужбовців, в тому числі що не були обліковані у різних парамілітарних або військових формуваннях, частинах і з'єднаннях, - довелося їх відшуковувати по всій Україні. І коли вони спочатку числилися зниклими безвісти або загиблими без підтверджуючих документів, а потім знаходилися на заході України, чи у госпіталі, чи в лікарні, то з’ясувалося, що втрат - менше", - сказав Матіос.

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Як повідомлялося, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові зазнали значних втрат. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 249 поранено, 128 взято в полон та 158 зниклих безвісти. Разом з тим парламентська ТСК з розслідування трагедії оцінює загальні втрати українських військ у 1 тис. осіб.

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Крім того, сили АТО за час боїв під Іловайськом втратили військової техніки на майже 300 млн грн.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків та військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис осіб.

14 серпня головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що для розслідування Іловайської трагедії та встановлення винних потрібно ще декілька місяців, щоб отримати загальну оцінку театру бойових дій періоду за червень - початок вересня 2014 року.