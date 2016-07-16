Уряд України не буде вводити обмежень на авіаперельоти до Туреччини - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

"Ні, обмежень не буде", - сказав співрозмовник агентства.

Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив на своїй сторінці у Facebook, що обмежень на перельоти у Туреччину немає, а аеропорти Анталії і Стамбула працюють у штатному режимі.

“Ми постійно моніторимо ситуацію із нашими громадянами в цій країні. У міністерстві створено робочу групу на чолі з Юрієм Лавренюком (заступником міністра - УНІАН). Обмежень на перельоти до/з Туреччини немає. Аеропорти Анталії та Стамбула працюють у штатному режимі”, - повідомив міністр.

У той же час Омелян рекомендував громадянам тимчасово утриматись від поїздок до Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба військового перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину.

Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

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В даний час більшість організаторів заколоту затримано. Зокрема, за останніми даними прем'єр-міністра Туреччини, затримано понад 2800 осіб за причетність до спроби перевороту в країні. Арешти тривають.

Також, за словами прем'єра Туреччини, в результаті заколоту було вбито 161 особу, близько 1440 дістали поранення.

МЗС України закликало українців утриматися від поїздок до Туреччини до нормалізації ситуації в цій країні.

Президент України Петро Порошенко доручив силовим структурам посилити контроль в аеропортах і на південних кордонах України у зв'язку зі спробою військового перевороту в Туреччині.