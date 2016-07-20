Томбінський закликає швидко покарати вбивць Шеремета

Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні.

"Я закликаю органи влади вжити всіх зусиль для проведення слідства і швидко притягнути до відповідальності винних у цьому жахливому злочині", - сказав Томбінський.

Він висловив щирі співчуття рідним Шеремета й "усім його колегам, завдяки роботі яких в Україні існують незалежні та вільні медіа".

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києві внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля як умисне вбивство.

Шеремет останні 5 років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".