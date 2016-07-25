У Харкові облили фарбою мурал, присвячений Героям Крут

Про це повідомляє Depo.Харків.

В кінці січня на стіні будівлі по вулиці Фейєрбаха в Харкові представники ГК "Азов" і донеччанин, який побажав залишитися невідомим, створили мурал на честь Героїв Крут. Висота зображення складає 7 метрів, ширина - 5 метрів.

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Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути за 130 кілометрів на північний-схід від Києва. У битві взяли участь 4-тисячний підрозділ Червоної гвардії під командуванням Михайла Муравйова та загін з київських курсантів і козаків "Вільного козацтва", який налічував близько 400 осіб, більшість яких в ході бою загинуло. В результаті бою наступ більшовиків на Київ було зірвано.