Порошенко: Герої Крут показали всім поколінням українців взірець справжнього патріотизму

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут, молодих хлопців, які у цей день в 1918 році біля станції Крути у Чернігівській області вступили у нерівний бій з більшовиками та загинули смертю хоробрих за Українську Народну Республіку.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко поклав квіти до Пам’ятного Хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві, де перепоховано частину загиблих. Разом з учасниками церемонії президент вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Порошенко зазначив, що молоді захисники УНР віддали життя за свободу та незалежність рідної землі. «Нові часи настали, й тисячі нових героїв пожертвували собою заради України! Але ми ніколи не забудемо курсантів Першої української військової юнацької школи та бійців Помічного куреня Січових стрільців; тих студентів та гімназистів», – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що події під Крутами є уроком для теперішньої України щодо того, що недооцінювання ролі армії у забезпеченні незалежності може призвести до трагічних подій. "Провідники національно-визвольних змагань початку минулого століття недооцінили ролі армії у забезпеченні незалежності. І цю ж саму помилку було повторено протягом останніх двох десятиліть", – відзначив глава держави. Петро Порошенко відзначив, що українська армія відроджується ціною колосальних надзусиль, і вже цього року чисельність Збройних Сил планується довести до 250 тисяч.

"Всім поколінням українців ці хлопці показали взірець жертовності й справжнього патріотизму", – відзначив глава держави.

Читайте такожВ Україні відзначають День пам'яті героїв КрутПрезидент біля пам’ятника вручив державні нагороди молодим бійцям антитерористичної операції лейтенанту Назаренку та солдату Курінному. "Вам випала велика честь отримати заслужені нагороди на цьому святому символічному місці. Як і герої Крут, ви студенти, хоча трошки старші віком", – сказав глава держави, відзначивши, що чимало студентів служать в АТО добровольцями.

У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Володимир Гройсман, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, члени уряду, народні депутати.