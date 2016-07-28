Савченко розповіла про відпочинок на американському військовому кораблі

Про це вона розповіла в ефірі "112 Україна".

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"Минулого тижня було дуже важко. Всі депутати у відпустці, я теж думала на тиждень зникнути від людей куди-небудь у ліс, що мене ніхто не чув і не бачив. Розмови втомлюють на телеефірах. Однак вирішила їхати в Одесу, де також були проблемні питання. Там проходять військові навчання "Сі Бриз 2016". Я вам скажу, де я відпочила. Я відпочила на американському кораблі, десантному, я там перебувала добу", - розповіла Савченко.

Нардеп повідомила, що тепер "відчуває себе зарядженою і готовою роками йти вперед".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Савченко побувала на навчаннях "Сі Бриз-2016" і залишилася незадоволена роботою українського командування.