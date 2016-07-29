Надзвичайний стан в Туреччині не зачіпає курортні міста - посол

Про це заявив посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель. "Надзвичайний стан не спрямований і не застосовується до всіх, але спрямований проти винних злочинців (у спробі державного перевороту - УНІАН). Тому туристичних курортів це не зачіпає", - заявив Тезель.

Читайте такожУряд України не буде вводити обмежень на авіаперельоти до Туреччини - джерело

При цьому він додав, що "цього року ми маємо збільшення кількості українських туристів, які відвідують Туреччину".

"Впродовж останніх декількох років я бачив на 30-40%, і навіть до більшого зростання (кількості - УНІАН) туристів залежно від міста у перші шість місяців у цьому році", - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули більш як 260 людей.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Гюлена, який протягом багатьох років мешкає в США, та його послідовників в організації спроби державного перевороту.

Після спроби перевороту в країні були затримані понад 13 тисяч осіб. Зокрема, 27 липня турецька влада видала ордери на арешт загалом 47 колишніх співробітників донедавна опозиційного видання Zaman.