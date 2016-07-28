У Туреччині після спроби путчу поліції видадуть важке озброєння
Поліція Туреччини найближчим часом отримає важке озброєння.
Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Ефкан Ала, передає Hurriyet Daily News.
"Поліція отримає важку зброю у тій кількості, яка буде необхідна. Це не наша політика, щоб діяти, ніби нічого не сталося", - наголосив він.
Глава МВС Туреччини нагадав, що поліція вже отримувала важке озброєння в 1997 році під час військової інтервенції.
Також Ефкан Ала вважає, що необхідно створити систему, яка допомогла б "зупиняти погано налаштованих людей".
Читайте такожПровал путчу в Туреччині: заарештовано генералів з місії НАТОЯк повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. У країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули більш як 260 людей. Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.
Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років мешкає в США, та його послідовників в організації спроби державного перевороту.
Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення, і натомість висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.