У Туреччині після спроби путчу поліції видадуть важке озброєння

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Ефкан Ала, передає Hurriyet Daily News.

"Поліція отримає важку зброю у тій кількості, яка буде необхідна. Це не наша політика, щоб діяти, ніби нічого не сталося", - наголосив він.

Глава МВС Туреччини нагадав, що поліція вже отримувала важке озброєння в 1997 році під час військової інтервенції.

Також Ефкан Ала вважає, що необхідно створити систему, яка допомогла б "зупиняти погано налаштованих людей".

Читайте такожПровал путчу в Туреччині: заарештовано генералів з місії НАТОЯк повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. У країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули більш як 260 людей. Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років мешкає в США, та його послідовників в організації спроби державного перевороту.

Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення, і натомість висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.