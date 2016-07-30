Харків'янин спробував провезти в Україну з РФ 17 кілограмів бурштину (відео)

Вчора ввечері, 29 липня, в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники Харківського загону спільно з працівниками митниці та СБУ виявили більше 17 кілограмів бурштину. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

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Транспортним засобом з Росії прямував наш співвітчизник, 22-річний житель Харківської області. У ході контролю прикордонники звернули увагу, що молодик помітно хвилюється. Враховуючи аналіз та оцінку ризиків, що через кордон можуть незаконно перевозитися товари та заборонені предмети, було ініційовано проведення спільного поглибленого огляду автомобіля.

Під час перевірки під підлогою багажного відділення та запасним колесом було виявлено 15 поліетиленових пакунків замотаних скотчем, в яких знаходилося необроблене каміння бурштину.

Загальна вага бурштину склала 17,3 кг, наразі його вартість встановлюється.

Крім того, у ході з'ясування всіх обставин водій повідомив прикордонникам, що каміння мав перевезти за винагороду. З його слів, до нього звернувся громадянин Російської Федерації з пропозицією переміщення товару в Україну. За таку роботу росіянин пообіцяв заплатити 150 доларів США.