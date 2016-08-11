Холодницький: Спецоперація із затримання судді Чауса тривала з березня

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник генерального прокурора України - керівник САП Назар Холодницький.

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"Це була довга спецоперація, і вона тривала фактично з березня. Дуже часто він (Чаус) уникав, і так сталося, що саме вчора він отримав ці кошти. Отримав він їх за межами суду, наскільки мені доповіли, але це саме ті кошти, які йому були передані, вони були мічені нами. Це фактично перша справа, яку було проведено у викриття хабарника виключно силами НАБУ і САП, без залучення інших органів", - сказав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ 9 серпня викрито суддю Дніпровського районного суду Києва Чауса в отриманні 150 тис. дол. хабаря. У той же час заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький визнав, що Чаус не може бути затриманий і взятий під варту через суддівського імунітету. В САП висловили надію на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.