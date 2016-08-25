На Київщині заарештували 12 осіб, причетних до розбійного нападу на завод

Як повідомляє Головне управління поліції в Київській області, 24 серпня о 12:20 на спецлінію «102» поліції Київської області надійшло повідомлення про те, що на охоронювану територію заводу в селищі Кодра скоєно озброєний розбійний напад.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. З’ясувалася, що на вказане підприємство вранці напала група невідомих з 6 осіб в балаклавах. Погрожуючи зброєю, вони зв’язали двох охоронників і викрали близько 150 метрів паркану з метало-профільного матеріалу, після чого зникли у невідомому напрямку на двох автомобілях.

Для пошуку зловмисників працівники поліції оголосили план "Перехоплення" та за гарячими слідами затримали їх. Так, у селі Липівка правоохоронці виявили автомобіль "Газель" з викраденим парканом, а в селі Андріївка затримали автомобіль марки Mercedes Vito, з якого вилучили зброю, електроінструменти, мобільні телефони, документи та клейкову стрічку.

Читайте також"Брав попутників і грабував": на Одещині затримали розбійника з "великої дороги"

В транспортних засобах перебували 12 чоловіків - мешканців столиці та Київської області віком від 18 до 48 років. Наразі підозрюваних в порядку ст.208 КПК України затримано та їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом слідчими Макарівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє прокуратура області, усім зловмисникам повідомлено про підозру у вказаному злочині.

Правоохоронці встановлюють обставини події та перевіряють затриманих на причетність до скоєння інших злочинів. Досудове слідство триває.