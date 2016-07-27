На Харківщині викрили підполковника СБУ, причетного до нападу на інкасаторів

У Куп’янську на Харківщині 21 липня організована група здійснила збройний напад на інкасаторський автомобіль та викрала 4,6 мільйона гривень. Правоохоронці встановили особу одного з нападників, ним виявився підполковник Управління СБУ в Харківській області. Про це повідомили у прес-центрі відомства.

Читайте такожЛуценко вручив повідомлення про підозру судді Вищого госпсуду Швецю (відео)

Під час обшуків за місцем тимчасового проживання підполковника правоохоронці вилучили майже п’ятдесят тисяч доларів США, пістолети Макарова та "Вальтер" з бойовими набоями.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Підполковнику оголосили про підозру в скоєнні злочину. Його затримали згідно із ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. СБУ надасть слідчим поліції повну підтримку в розслідуванні справи.

"Це затримання є ще одним свідченням того, що СБ України взяла курс на очищення власних лав від злодіїв, які, на жаль, продовжують залишатися серед переважної більшості чесних співробітників", - підкреслили у прес-службі.

Як повідомлялось, 21 липня об 11:05 ранку в ході планової інкасації торгової точки на інкасаторський автомобіль Приватбанку було скоєно збройний напад двома невідомими злочинцями, озброєними стрілецькою зброєю. Під загрозою застосування зброї злочинці змогли заволодіти транспортним засобом, який за 2 хвилини було виявлено співробітниками СБ банку та поліції неподалік від місця злочину. Водій та екіпаж інкасаторського автомобіля не постраждали.