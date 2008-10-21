Тепло в квартири киянам обіцяють до кінця тижня

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО запевняє, що до кінця поточного тижня у столиці опалюватимуться всі будинки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

«Цьогорічний опалювальний сезон розпочався, як і планувалося, 1 жовтня. Станом на сьогодні обігріваються усі київські медичні установи (пологові будинки, лікарні, поліклініки), дитячі садочки та школи», - констатував А.ГОЛУБЧЕНКО.

Водночас він зауважив, що, з огляду на температуру повітря, до кінця поточного тижня у Києві почнуть обігрівати всі житлові будинки.

«За прогнозами українського гідрометцентру, у найближчий тиждень середньодобова температура в столиці становитиме +7, +8 градусів. А це, згідно з житлово-комунальними нормами, є сигналом до початку опалювання житлових будинків. Тож вже сьогодні ми розпочинаємо давати тепло у квартири, і до суботи, 25 жовтня, тепло буде вже у всіх київських домівках», – повідомив.

Він підкреслив, що наразі усі інженерні мережі готові до пуску тепла.

Нагадаємо, що в Києві налічується понад 10 тис. житлових будинків.